Il ladro che entra nelle case e si mette a fare lavoretti domestici

Un ladro di origine polacca è stato condannato a 22 mesi di carcere per essersi intrufolato in diverse abitazioni e aver svolto lavori domestici. Entrava nelle case e iniziava a fare lavoretti domestici come stendere i panni, portare fuori la spazzatura e pulire il pavimento. La sua singolare bontà, nonostante le diverse effrazioni, è stata premiata con una condanna a 22 mesi di carcere.

Il ladro che svolge lavori domestici in casa

Il trentaseienne Damian Wojnilowicz, di origine polacca, è stato accusato di furto con scasso dopo essere entrato in diverse case a Newport, in Galles, la scorsa estate. Damian non rubava nulla ma si limitava, si fa per dire, a svolgere qualche lavoretto nelle abitazioni. Una volta terminate le faccende di casa, l’uomo lasciava un biglietto: “Non preoccuparti, stai sereno, puoi mangiare e poltrire!”.

Le vittime del ladro gentile

Le vittime delle sue irruzioni, nonostante gli intenti evidentemente pacifici di Damian, rimanevano spaventate e inquietate. Una donna, una volta tornata a casa, ha notato che il bidone della spazzatura era stato svuotato, le mangiatoie per uccelli erano state riempite e alcuni vasi di piante erano stati spostati nel suo giardino. Era così terrorizzata che è andata a vivere con alcuni amici. La donna ha rivelato: “Due settimane dopo il crimine vivevo in uno stato di ansia altissima. Mi chiedevo se fosse qualcuno che mi conosceva, se si sarebbe trasformato in un episodio di stalking o se sapeva che vivevo da sola. Ero troppo spaventata per restare a casa mia e sono andata a vivere con un’amica”.

Una volta arrestato, il ladro ha confessato le sue azioni, dispiacendosi per qualsiasi inconveniente avesse causato alle vittime. Damian Wojnilowicz è stato poi condannato a 22 mesi di prigione: “E’ un rischio significativo per la collettività”.