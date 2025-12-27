Il primo Natale di Papa Leone è stato un mix di sorprese, di ripetuti appelli alla pace, di forti richiami alla dignità umana, di una esplicita critica ai modelli economici, ovvero una “economia distorta che induce a trattare gli uomini come merce”. Questo, in estrema sintesi, è stato il messaggio (in mondovisione) che il Pontefice ha mandato nei riti natalizi: nella messa di Natale nella basilica di San Pietro e il giorno successivo.

La sorpresa di Papa Prevost

Era dal 1994, a partire dal pontificato di Paolo II, che i Papi avevano generalmente affidato queste celebrazioni ad un cardinale; si riservavamo la benedizione Urbi et Orbi del mezzogiorno affacciati alla loggia delle Benedizioni. Leone ha sorpeso i più, sia la notte della vigilia che il 25. Papa Prevost ha dunque ripreso una tradizione cara a Wojtyla, il Papa polacco scomparso il 2 aprile 2025 dopo un papato durato quasi 27 anni (1978-2005). Altra sorpresa di Natale: poco prima di celebrare il suo rito natalizio, Papa Leone, a bordo della papamobile, è uscito in piazza San Pietro per salutare i fedeli presenti nonostante il maltempo (26 mila). Rientrato in basilica ha incentrato l’omelia sulla pace che è “possibile” perché “è il dono della incarnazione che celebriamo a Natale”.

La chiusura delle Porte Sante

Alle 18 di giovedì sono iniziati i riti di chiusura delle Porte Sante delle principali basiliche papali a poche settimane dal termine dell’Anno Santo, inaugurato il 24 dicembre 2024. La prima Porta Santa che ha chiuso è stata quella della Basilica di San Giovanni in Laterano. Sabato 27 alle 11 chiude la Porta di Santa Maria Maggiore; il rito sarà presieduto dal cardinale Baldo Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma. Il 28 tocca alla Basilica di San Paolo fuori le Mura. Il momento conclusivo e più solenne avrà luogo nel giorno dell’Epifania. Il 6 gennaio Papa Leone chiuderà la Porta della Basilica di San Pietro e presiederà la messa che sancirà ufficialmente la fine.