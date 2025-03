Dopo la tragedia dell’incidente di Casal Palocco del giugno del 2023, in cui perse la vita il piccolo Manuel, Vito Loiacono è tornato sui social con un nuovo canale YouTube, Game House. Nonostante avesse dichiarato di voler cambiare vita, l’ex membro dei The Borderline è nuovamente immerso nel mondo delle sfide virali, con l’obiettivo di accumulare like e follower. Questa volta, le prove sono apparentemente più innocue: dalla penitenza di mangiare cibo per gatti a scherzi come il finto furto dell’auto di un amico influencer. Ma il pubblico non dimentica e i commenti critici non mancano.

L’incidente di Casal Palocco e le polemiche sul patteggiamento

L’incidente che ha segnato la sua carriera ha avuto conseguenze giudiziarie solo per Matteo Di Pietro, il conducente della Lamborghini lanciata a 120 km/h secondo i periti. Di Pietro ha patteggiato una condanna a quattro anni e quattro mesi, evitando il carcere. Loiacono, invece, essendo solo passeggero, non ha subito conseguenze legali. Questo, però, non lo ha esentato dal giudizio del pubblico, che continua a ricordargli l’accaduto. Nonostante le critiche, ha ripreso con lo stesso format che lo aveva reso famoso, cambiando solo il tono delle sfide.

Un cambiamento apparente

Le nuove sfide, che coinvolgono anche altri influencer, ricalcano lo stile di Jackass, ma senza il rischio estremo. Tra prove di resistenza alimentare e scherzi goliardici, l’intento è chiaro: riconquistare visibilità. Tuttavia, molti utenti non trovano divertente il suo ritorno. «Voleva cambiare vita», ricordano in molti, citando un’intervista in cui dichiarava di volersi allontanare dal mondo social. Eppure, la giostra continua, con le stesse dinamiche e la stessa voglia di notorietà.