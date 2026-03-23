Il vociare dei bambini, tra risate, pianti e canzoni, diventa motivo di tensione in alcuni condomini dell’area di Milano. Negli ultimi mesi, almeno quattro asili nido sono stati oggetto di segnalazioni da parte dei residenti, infastiditi dai rumori provenienti dalle strutture educative.

L’ultimo caso arriva dalla zona della Martesana, dove, a seguito delle proteste, l’amministrazione ha chiesto al nido una valutazione di impatto acustico e possibili interventi di adeguamento. In mancanza di queste misure, le strutture rischiano sanzioni. Un approccio che ha acceso il dibattito tra cittadini, istituzioni e operatori del settore.

Costi e difficoltà per le strutture

A denunciare la situazione è Assonidi Confcommercio, che rappresenta i servizi privati per l’infanzia. L’associazione parla di richieste burocratiche eccessive, ritenute sproporzionate rispetto alla natura stessa degli asili.

Le conseguenze, infatti, non sono solo formali: le strutture coinvolte hanno dovuto sostenere spese aggiuntive per certificazioni e adeguamenti acustici, con costi che variano da qualche centinaio fino a circa duemila euro. In alcuni casi, si è reso necessario intervenire con lavori di insonorizzazione. Un peso economico rilevante per un settore già in difficoltà, alle prese con l’aumento dei costi di gestione e con un calo della domanda.

Un problema più ampio

Il tema si inserisce in un contesto più ampio legato al calo demografico. In Lombardia, infatti, le nascite sono in forte diminuzione, mettendo a rischio la sostenibilità di molti servizi per l’infanzia nei prossimi anni.

Non è la prima volta che la convivenza tra asili nido e condomini genera conflitti. Per questo, Assonidi chiede alle amministrazioni locali un cambio di approccio, basato su maggiore equilibrio e sul riconoscimento del valore sociale di questi servizi. “Più che preoccuparci del rumore dei bambini – sottolinea l’associazione – dovremmo riflettere sul silenzio delle culle vuote”, un segnale che racconta una sfida ben più profonda per la società.