Momenti di grande paura a Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, dove il sindaco Carmine Siano è stato vittima di una violenta aggressione in strada. L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 del 26 dicembre, mentre il primo cittadino stava uscendo dalla propria abitazione, situata a poca distanza dal centro del paese, per partecipare a un evento legato alle festività natalizie.

Secondo una prima ricostruzione, Siano sarebbe stato avvicinato improvvisamente da un uomo sconosciuto che lo ha colpito ripetutamente con un bastone, per poi fuggire rapidamente. Le conseguenze dell’attacco sono state molto gravi: il sindaco ha riportato numerose fratture agli arti, ferite al volto e una lesione alla tempia, rendendo necessario un intervento chirurgico urgente.

Le indagini e la solidarietà

Dopo i primi soccorsi, Carmine Siano è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni restano serie, anche se, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, i carabinieri della compagnia di Salerno hanno avviato un’intensa attività investigativa per chiarire la dinamica e soprattutto il movente dell’aggressione. L’aggressore, descritto come incappucciato, è attivamente ricercato e si stanno analizzando testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.