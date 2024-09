Impiccato “Pepe”, il galletto adottato dai bimbi di una scuola di Origo (Lecco)

Il galletto Pepe, un galletto simbolo delle attività didattiche dei bambini, è stato trovato impiccato alla recinzione del pollaio interno della scuola dell’infanzia Origo di Calco, piccolo centro brianzolo della provincia di Lecco.

Le prime ricostruzioni

Il galletto è stato trovato ormai morto, appeso alla recinzione del pollaio interno. Pepe era curato dai bambini della sezione Koala, una ventina di piccoli da 3 a 5 anni. L’episodio è stato condannato anche dalla sezione Enpa, l’ente protezione animali, di Merate (Lecco): “Ci uniamo al dolore dei bimbi e dei docenti. Affranti e rattristati non ci capacitiamo di come una persona possa compiere atti crudeli ingiustificati soprattutto quando questi colpiscono cuori di piccoli bimbi innocenti. Innocenti come Pepe. Le anime innocenti non si toccano”. Il galletto era diventata la mascotte della scuola, un amico dei bambini: “Nella nostra scuola c’è un pollaio e se ne occupano i bambini. Dopo aver pulito raccolgono il dono delle galline e lo portano a casa. Da quando è arrivato Pepe i bambini dicevano che nel pollaio c’era finalmente un ‘papà'”.