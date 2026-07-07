Lorella Capano, una donna di circa 59 anni, è stata trovata morta nella serata di ieri in un’abitazione di via Hope a Sanremo. Gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai Carabinieri coordinati dalla Procura di Imperia e tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è la posizione di Filippo, il figlio della vittima che è considerato come un possibile autore del delitto e che per questa ragione è stato interrogato.

Il cadavere della donna è stato scoperto intorno alle 22, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che aveva riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell’appartamento era chiusa dall’interno e i pompieri sono entrati passando da un balcone aprendo poi l’accesso dall’interno. Sul corpo della donna sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi, tra le ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe ad almeno tre ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza. Al momento del fatto il padre non c’era.

Lorella Capano era di Milano cosi come la sua famiglia e tornava in riviera nella casa di proprietà per brevi vacanze. Una famiglia, ha detto una vicina, “normalissima. Venivano sempre a luglio, sono di Milano, in questa seconda casa venivano a turno: lei con figlio e a turno suo fratello e sorella”. Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri hanno intanto effettuato un sopralluogo, ispezionando i bidoni della raccolta differenziata del condominio e sequestrando due sacchi di rifiuti alla ricerca di eventuali elementi utili alle indagini sull’omicidio.