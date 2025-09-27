Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni originario di Cunardo, in provincia di Varese, ma da tempo residente a Tirana, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in Albania. La tragedia si è consumata sabato 27 settembre nelle prime ore del mattino, nel villaggio di Salari, all’interno del comune di Tepelena, situato a oltre 200 chilometri a sud della capitale. L’uomo è stato trovato senza vita sul ciglio di una strada rurale.

Sarchi era titolare di una fabbrica di mattoni a Tirana e frequentava spesso la zona di Tepelena, dove praticava abitualmente attività venatoria. La polizia albanese ha reso noto di aver istituito un gruppo investigativo speciale sotto la direzione della Procura, con l’obiettivo di chiarire le circostanze dell’omicidio, raccogliere prove e individuare i responsabili. Per le indagini sono stati predisposti posti di blocco e controlli in diverse aree limitrofe, nel tentativo di rintracciare l’autore o gli autori del crimine.

Le reazioni e il coinvolgimento delle autorità italiane

La notizia del decesso di Sarchi è stata subito comunicata alle istituzioni italiane. Il Consolato generale d’Italia a Valona è stato informato dalle autorità locali, mentre l’ambasciata italiana a Tirana e la Farnesina hanno immediatamente avviato un coordinamento costante. Le autorità diplomatiche hanno dichiarato di seguire la vicenda con la massima attenzione, fornendo pieno supporto ai familiari della vittima e offrendo assistenza consolare in tutte le forme necessarie.

L’omicidio ha destato forte preoccupazione sia in Italia che in Albania, poiché si tratta di un caso che coinvolge un cittadino italiano con legami professionali nel Paese. Le indagini restano aperte e, al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle possibili motivazioni né sugli eventuali sospetti.