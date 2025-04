È stato arrestato per omicidio volontario l’imprenditore sessantenne che al culmine di una lite durante una festa ha sparato due colpi di pistola uccidendo il figlio di 23 anni e ferendo in maniera non grave un amico della giovane vittima. Il fatto è accaduto a San Gregorio di Catania in una villa di via Vincenzo Bellini. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri.

Il ferito al tallone è un 30enne catanese, amico della vittima, che è stato medicato nell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il proiettile è entrato e uscito all’altezza della caviglia. Giudicato guaribile in 15 giorni è stato già dimesso e dovrà ritornare in ospedale nei prossimi giorni per un controllo ortopedico.

Secondo una prima ricostruzione l’imprenditore sarebbe intervenuto durante una festa, pare disturbato dal rumore. L’uomo era armato di pistola, una rivoltella 357 magnum legalmente detenuta ma senza autorizzazione a portarla con sè. Il figlio e un amico avrebbero cercato di disarmarlo e durante la colluttazione sarebbero partiti due colpi: uno ha centrato all’addome il 23enne, ferendolo mortalmente, l’altro il tallone dell’amico del giovane.