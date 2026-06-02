Negli ultimi dieci anni gli allievi con disabilità nelle scuole sono quasi raddoppiati. Lo rende noto l’Istat, nel suo rapporto “L’inclusione scolastica negli alunni con disabilità”. La tendenza si conferma nel biennio 2024/2025: il 4,8% degli iscritti (quota quasi raddoppiata in 10 anni), per un totale di 377mila studenti, +5% rispetto al precedente anno scolastico.

Aumentano conseguentemente anche i docenti per il sostegno (+6%) e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (+7%). Migliora la formazione degli insegnanti per il sostegno: in cinque anni la quota di docenti specializzati è passata dal 63% al 78%; restano 57mila docenti senza una formazione. All’avvio dell’anno scolastico il 22% dei docenti per il sostegno non era stato ancora nominato e, a distanza di un mese, il 10% dei posti risultava ancora vacante. Il 59,7% degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante per il sostegno: il 50,4% nel passaggio dall’anno scolastico precedente, l’1,7% durante l’anno scolastico e il 7,4% in entrambi i casi.