Durante un controllo sull’autostrada A4, all’altezza del casello di Brescia Centro, la Polizia Stradale ha rinvenuto oltre 200mila euro in contanti nascosti a bordo di un’auto. A trasportarli era una cittadina cinese di 37 anni, residente a Vicenza e regolare in Italia, che non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza del denaro. La donna, alla guida di un’Audi A3, era stata inizialmente fermata perché viaggiava senza luci anabbaglianti accese. Il suo atteggiamento nervoso e alcune irregolarità dichiarate, come l’assenza del triangolo riflettente, hanno spinto gli agenti ad approfondire i controlli. Durante l’ispezione sono state individuate due buste: una nascosta sotto il sedile e l’altra nella borsetta, contenenti complessivamente i contanti. L’intera somma è stata sequestrata e la 37enne denunciata per riciclaggio alla Procura di Brescia, oltre a ricevere sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. Proseguono le indagini per chiarire l’origine del denaro.