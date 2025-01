Non si è ancora spenta l’eco del drammatico gesto di Luigi Mangione, il giovane accusato dell’omicidio del chief executive di un’assicurazione sanitaria, che un’altra tragedia riporta l’attenzione sulle compagnie assicurative. Questa volta il teatro è Los Angeles, devastata da incendi che stanno distruggendo vite, abitazioni e ricchezze.

Le conseguenze degli incendi

Il bilancio delle vittime continua a salire, superando la decina mentre le stime provvisorie parlano di decine di migliaia di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate. I danni economici ammontano già a 50 miliardi di dollari, rendendo questa tragedia una delle più devastanti degli ultimi anni. Le fiamme non hanno risparmiato nessuno, colpendo anche le dimore dei ricchi e delle celebrità hollywoodiane. Tuttavia, per molti, soprattutto per coloro che non possono contare su coperture assicurative, il dramma si trasforma in una doppia beffa.

La fuga delle compagnie assicurative

Negli ultimi anni, molte compagnie hanno abbandonato il mercato delle polizze-casa in California. State Farm, ad esempio, ha rifiutato di rinnovare decine di migliaia di contratti, abbandonando il 70% dei clienti a Pacific Palisades, uno dei quartieri più colpiti dagli incendi. Questa tendenza si è accentuata dopo i devastanti incendi del 2017 e 2018, nonostante l’aumento dei premi assicurativi. La California è ora tra gli Stati più costosi per assicurare una casa, ma le compagnie sostengono che i rischi non siano più sostenibili.

Le polemiche sul business assicurativo

La tragedia ha scatenato un dibattito acceso. Da sinistra si critica il capitalismo assicurativo, accusato di privilegiare i clienti a basso rischio, mentre da destra si incolpa lo Stato della California per regolamentazioni troppo stringenti che avrebbero spinto le compagnie a ritirarsi. Nel frattempo, il settore rimane condizionato da una rete di norme complesse, simile a quella delle utility elettriche, anch’esse al centro delle polemiche sugli incendi.

In alcuni casi estremi, l’assenza di assicurazione può essere mitigata dall’intervento pubblico, sia a livello locale che federale. Il governatore Gavin Newsom e il prossimo presidente degli Stati Uniti si preparano ad affrontare uno scontro politico su questo fronte. Le immagini scioccanti di Los Angeles si stanno diffondendo in tutta l’America, alimentando un dibattito che promette di lasciare il segno anche oltre i confini californiani.