Nella giornata di ieri, 9 luglio, a Metaponto Lido, in provincia di Matera, sono divampati due incendi. Le fiamme si sono propagate in una zona dove erano presenti un villaggio e due campeggi. Il primo rogo, il più vasto, molto probabilmente di origine dolosa, è scoppiato nella tarda mattinata e si è esteso a causa del forte vento, minacciando il Villaggio Metatur e i campeggi Riva dei Greci e Julia. Diversi turisti in campeggio sono stati evacuati via mare, mentre vigili del fuoco, Protezione civile, due elicotteri e tre Canadair hanno cercato di domare le fiamme. Le raffiche di vento, però, hanno reso estremamente difficile il contenimento del fronte di fuoco, che ha minacciato uno dei patrimoni naturalistici più importanti del litorale ionico lucano. Un secondo fronte si è poi aperto nei pressi della stazione ferroviaria, propagandosi verso l’area di Torremare, dove le autorità hanno disposto l’evacuazione immediata.

Feriti, intossicati e situazione sotto controllo

In questi giorni, a Metaponto, si contano migliaia di turisti ospitati nelle strutture ricettive della zona. Con il divampare dell’incendio, sono state tre le persone che hanno richiesto assistenza medica: un bambino di otto mesi e un giovane per inalazione di fumo, e un uomo con ustioni di primo grado. L’amministrazione comunale di Bernalda (Matera), tramite un post, ha scritto: “Il vasto incendio che ha interessato la zona di Metaponto Lido è attualmente quasi sotto controllo, grazie al lavoro incessante dei Vigili del fuoco, delle squadre di protezione civile e dei volontari. Tuttavia, a causa del forte vento, non vi è ancora la certezza di poter rientrare in sicurezza nei villaggi turistici e nelle aree evacuate. L’amministrazione comunale ha attivato un punto di raccolta presso il Palazzetto dello Sport di Metaponto Borgo, dove tutti gli sfollati possono trovare accoglienza, assistenza e accesso ai servizi essenziali”.

Dura, infine, la condanna del Comune di Metaponto di Bernalda, che ha definito l’accaduto un atto criminale che mette a rischio la sicurezza pubblica, devasta l’ambiente e colpisce duramente il turismo locale. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare eventuali responsabili.