Un gatto è morto durante un incendio scatenatosi nella serata di ieri (domenica) in un appartamento tra Ellera e Solomeo, nel comune di Corciano. I proprietari dell’immobile sono riusciti a salvarsi, ma per il micio di famiglia le fiamme si sono rivelate fatali.

L’incendio, divampato per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Perugia, hanno interessato l’ingresso e altri vani dell’abitazione. Gli inquilini hanno tentato di domarlo con un estintore portatile prima dell’arrivo dei soccorsi. Una volta arrivati i soccorsi, sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per accertamenti su possibili inalazioni di fumo tossico.