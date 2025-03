Tre persone sono decedute e sette rimaste ferite, quattro dei quali in gravi condizioni. È il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 sulla statale 194 nei pressi dello svincolo di contrada Cannellazza, nel territorio di Carlentini (Siracusa).

Le vittime sono tre braccianti, con il più giovane che aveva 18 anni. Lavoravano per un’azienda catanese e stavano effettuando la raccolta delle arance.

Per cause ancora da accertare, il pulmino a 9 posti sul quale viaggiavano i lavoratori agricoli si è scontrato con un furgone frontalmente. I Vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere dei veicoli e due elisoccorsi e diverse ambulanze hanno trasferito i feriti in ospedale. I braccianti avevano lavorato a Francofonte e stavano rientrando ad Adrano.