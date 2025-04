È morto ieri sera all’ospedale pediatrico Di Cristina il piccolo Thomas Viviano, il bimbo di quattro anni rimasto gravemente ferito in un incidente con una minimoto avvenuto lunedì scorso nel quartiere Boccadifalco, a Palermo. Dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, il suo cuore ha cessato di battere. Le sue condizioni erano apparse subito critiche sin dal ricovero d’urgenza, avvenuto dopo che il piccolo, in sella a una minimoto con rotelle, era andato a schiantarsi contro un muretto in via Giovanni Bruno, a pochi passi da casa. A prestargli i primi soccorsi era stato il padre, che lo aveva portato immediatamente all’ospedale Ingrassia.

Da lì, vista la gravità delle ferite, Thomas era stato trasferito e sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico all’ospedale Di Cristina. Le lesioni cerebrali e i traumi facciali riportati, però, erano troppo gravi. Nella giornata di ieri, i medici hanno avviato l’iter per l’accertamento della morte cerebrale, confermato in serata. Intanto proseguono le indagini della Polizia Municipale, che fin dall’inizio ha riscontrato punti oscuri nella dinamica dell’incidente. Non si esclude che il piccolo, al momento dell’impatto, non fosse solo sulla minimoto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, mentre la città piange una giovane vita spezzata troppo presto.