Avrebbe costretto una minorenne a subire e a compiere atti sessuali. Per questo un insegnante di equitazione è stato arrestato dalla Polizia di Parma, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’uomo, che ha più di 70 anni, avrebbe compiuto gli abusi mentre espletava le sue funzioni di istruttore presso un circolo cittadino di equitazione (“Il Castellazzo”, struttura estranea alle accuse mosse all’indagato, sottolineano gli inquirenti). L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita da ufficiali ed agenti della Squadra Mobile “dopo che sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza” .

La notizia, anticipata dalla Gazzetta di Parma, è stata confermata dalla Procura della città emiliana con una nota stampa che specifica: “il comunicato viene diramato oggi, nonostante i fatti oggetto dello stesso siano risalenti a diversi giorni or sono, in quanto è stato rappresentato, da più parti, che le notizie stavano circolando comunque, peraltro in maniera distorta, tale da rischiare di incidere negativamente sulla veridicità dei fatti, laddove occorre sempre cercare un punto di equilibrio tra i non sempre convergenti diritti (della popolazione) di essere informata su quanto avviene nel proprio territorio e (delle persone coinvolte) al rispetto della riservatezza”.