È stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Poi ha litigato con il padre che l’avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. È la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidilly, il 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane in via Capecelatro a Milano in zona San Siro. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell’altro ieri.

Il pm Elio Ramondini, che coordina le indagini delegate all’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, ha attivato i canali investigativi internazionali per avere un quadro preciso sul passato del giovane. Da quanto al momento risulta, in Gran Bretagna è stato in carcere, non si sa ancora per quanto e si sta accertando se per una condanna definitiva e per quale reato. Alla fine del 2025 risulta essere arrivato in Italia, ma la convivenza con il padre, un noto sindacalista, in una casa condivisa con altre persone sarebbe diventata difficile perché lui, pur lavorando, non avrebbe contribuito alle spese. Gli accertamenti dicono che a Milano è arrivato il 23 giugno scorso: ha sempre dormito in diversi alberghi, sempre pagando il conto e senza dare alcun problema. Di lui si perdono le tracce il 30 giugno.

Intanto stamane, interrogato dal gip Luigi Iannelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, che dovrà decidere sulla richiesta di convalida dell’arresto e dell’applicazione della custodia cautelare in carcere, a breve depositerà il suo provvedimento.