La “Viking Row”, l’esultanza dei tifosi norvegesi che ha conquistato il Mondiale 2026, è stata proposta anche dai militari dopo la sorprendente vittoria contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Sul web, infatti, è diventato virale il video dei militari dei diversi comparti delle Forze armate della Norvegia che eseguono all’unisono la celebre coreografia ispirata al gesto dei rematori vichinghi. Questa particolare esultanza, eseguita dai tifosi norvegesi allo stadio, nei locali e nelle piazze, è diventata uno dei simboli caratteristici di questo Mondiale.