Un inseguimento ad alta velocità lungo l’autostrada A4 si è concluso con una pattuglia della Polizia Stradale distrutta dopo essere finita in un fossato e due agenti rimasti feriti. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14.30, quando gli agenti della Polizia Stradale di San Donà di Piave hanno individuato una Volkswagen Passat scura già segnalata alle forze dell’ordine. Il veicolo era monitorato nell’ambito di un’indagine su una presunta banda di rom specializzata in furti ai danni di abitazioni e attività commerciali tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al momento del controllo, il conducente ha ignorato l’alt imposto dagli agenti e ha accelerato, dando il via a una fuga che avrebbe raggiunto velocità vicine ai 200 chilometri orari.

Lo speronamento e l’incidente della pattuglia

L’inseguimento si è sviluppato tra i caselli di Meolo-Roncade e Noventa-San Donà. Nel tentativo di fermare la corsa dell’auto in fuga, una pattuglia della Stradale si è posizionata di traverso sulla carreggiata. Secondo la ricostruzione, il conducente della Volkswagen non avrebbe rallentato, puntando direttamente verso il veicolo di servizio e speronandolo con violenza. Uno degli agenti, appena sceso dall’auto, è riuscito a evitare l’impatto per pochi istanti. Nonostante i danni riportati, i poliziotti hanno proseguito l’inseguimento, ma dopo alcuni chilometri i fuggitivi avrebbero effettuato una brusca frenata per ostacolare la volante. Nel tentativo di evitare la collisione, il conducente della pattuglia ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada nel fossato che costeggia l’autostrada.

Agenti feriti e ricerche estese in tutto il Nord Italia

I due poliziotti sono stati soccorsi dal personale del Suem 118 e trasportati in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non sono considerate gravi: hanno riportato contusioni e alcuni giorni di prognosi. Nel frattempo, i responsabili sono riusciti a far perdere le proprie tracce proseguendo la fuga in direzione Padova. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la Volkswagen sarebbe stata successivamente segnalata nella zona di Desenzano del Garda.