Tragedia nella periferia est di Roma, dove un inseguimento tra forze dell’ordine e un’auto in fuga si è concluso con un drammatico bilancio di tre vittime. Tutto è iniziato nel quartiere Quarticciolo, quando un veicolo è stato sottoposto a controllo da una pattuglia della polizia. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato improvvisamente, tentando di sottrarsi all’identificazione.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità lungo le strade della zona, al quale si è aggiunta anche una gazzella dei Arma dei Carabinieri. La corsa si è protratta per diversi minuti, fino a quando l’auto in fuga, giunta all’altezza di via Collatina, ha perso il controllo invadendo la corsia opposta. L’impatto con un secondo veicolo privato è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai suoi occupanti.

Le vittime e gli arresti

A bordo dell’auto colpita viaggiavano tre persone, che secondo le prime indiscrezioni sarebbero madre, padre e figlio. Per loro non c’è stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso.

I tre occupanti della vettura in fuga sono stati immediatamente fermati e arrestati. Le accuse nei loro confronti sono pesanti: omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari e agenti, resistenza e porto di oggetti atti allo scasso. All’interno dell’abitacolo sono stati infatti rinvenuti jammer elettronici e cacciaviti, strumenti comunemente utilizzati per compiere furti. Le indagini sono ora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali ulteriori responsabilità.