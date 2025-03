Trentuno alunni della scuola primaria Manzoni-Madonna in Campagna di Gallarate (Varese) hanno accusato sintomi sospetti dopo aver pranzato in mensa. I bambini hanno manifestato nausea, vomito e dissenteria, disturbi che potrebbero indicare un’intossicazione alimentare.

A partire dal pomeriggio di ieri, dodici bambini si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate, mentre altri diciannove sono stati accolti all’ospedale di Busto Arsizio. Quattro alunni sono stati trattenuti in osservazione per accertamenti, ma sono stati dimessi in mattinata. Fortunatamente, nessuno di loro si trova in gravi condizioni.

Indagini in corso sulla mensa scolastica

Il Comune ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza, informando Ats Insubria e coinvolgendo un tecnologo alimentare per analizzare il cibo servito agli studenti. Il menù del giorno includeva ditalini con lenticchie, provolone, fagiolini all’olio, pane e arance, pietanze considerate a basso rischio microbiologico.

Intervento dei Nas per accertamenti

Ats ha richiesto l’intervento dei carabinieri del Nas, che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo nella scuola e prelevato campioni degli alimenti serviti in mensa per le analisi. Al momento, nessun genitore ha sporto denuncia. Comune, Ats e Nas sono al lavoro per chiarire le cause del malore collettivo e verificare se si sia effettivamente trattato di un caso di intossicazione alimentare.