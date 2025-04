Alla guida di un’auto ha investito due giovani, poco più che maggiorenni, nel parcheggio di una discoteca, a Domodossola in provincia di Verbania. Quello successo la scorsa notte non sarebbe un incidente, ma un gesto volontario di un 24enne che è fuggito per poi presentarsi poco più tardi in una caserma dei Carabinieri. I militari, dopo avere raccolto le prime testimonianze, hanno denunciato il giovane, al momento per lesioni aggravate e omissione di soccorso. I due feriti, un ragazzo e una ragazza, sono in ospedale e non sono gravi, anche se la giovane era arrivata al pronto soccorso in codice rosso.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri attraverso le testimonianze dei presenti e dei due feriti, il 24enne, dopo un litigio con alcune persone nel parcheggio, sarebbe ripartito a forte velocità, venendo per questo apostrofato da alcuni pedoni. Poco dopo essersi allontanato, avrebbe fatto dietrofront, tornando nel parcheggio e investendo i due giovani. Il 24enne si è presentato spontaneamente in caserma ed ora si sta indagando per ricostruire esattamente cosa sia successo prima dell’investimento.