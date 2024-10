Un incidente stradale ha avuto luogo a Trani, precisamente all’incrocio tra via Malcangi e corso Imbriani, dove una ragazzina è stata investita da un’auto. L’impatto ha colpito la minorenne alla gamba, generando immediatamente preoccupazione tra i passanti. Il conducente del veicolo, dopo essersi fermato per un breve momento, ha effettuato un controllo superficiale sulle condizioni della giovane. Tuttavia, invece di prestare soccorso in modo adeguato, ha affermato: «Sono un medico, ho un’urgenza» e si è rapidamente allontanato a bordo della sua auto. Questo comportamento ha lasciato i presenti senza informazioni utili riguardo la sua identità, rendendo difficile per le autorità rintracciarlo.

La reazione dei passanti

Dopo l’incidente, i passanti si sono immediatamente mobilitati per prestare aiuto alla ragazzina. La minorenne è stata successivamente raggiunta dai soccorritori del 118, che sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente. Gli operatori hanno trasportato la giovane in ambulanza presso un ospedale locale per ricevere cure adeguate. Fortunatamente, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la ragazza ha riportato solo ferite lievi e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini

Attualmente, non è chiaro se il conducente fosse effettivamente un medico, come dichiarato. Le forze dell’ordine stanno ora svolgendo indagini per raccogliere informazioni utili per identificare il responsabile dell’incidente. Gli investigatori si stanno avvalendo delle testimonianze dei presenti e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona per ricostruire i dettagli dell’accaduto e risalire all’autore della fuga. La comunità attende con ansia aggiornamenti su questo caso, sperando in una rapida risoluzione delle indagini.