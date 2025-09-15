Tragedia a Giustino, in Trentino, dove una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion nei pressi della fermata dei bus. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 239, poco dopo le 7 del mattino, a poche centinaia di metri dal centro abitato della Val Rendena. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dello scontro, sulla quale stanno lavorando le forze dell’ordine. Nonostante il rapido arrivo dei soccorritori, ogni tentativo di rianimare la giovane si è rivelato vano. La comunità locale è sotto shock per la tragica perdita.