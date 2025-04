Un cittadino tunisino, sospettato di essere un jihadista affiliato all’Isis, è stato fermato in Calabria dalle forze antiterrorismo italiane. L’operazione è stata condotta dalla sezione antiterrorismo della Digos di Catanzaro, con il supporto della Digos di Cosenza e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Catanzaro. L’uomo, residente a Cosenza, è indiziato di far parte di un’associazione a carattere transnazionale con finalità terroristiche. Secondo quanto accertato, si professava aderente al Salafismo Takfiri, un’ideologia estremista islamica.

L’indagine e i metodi

Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo di Catanzaro, sono state condotte con attività tecniche, intercettazioni telefoniche e ambientali. Queste hanno permesso di delineare un quadro chiaro delle attività dell’uomo e della rete di cui faceva parte. Il gruppo avrebbe portato avanti attività di proselitismo e indottrinamento, promuovendo una visione radicale del martirio come sacrificio eroico per la causa islamica. Non solo: secondo gli inquirenti, si sarebbero svolte anche attività di addestramento militare in vista di possibili atti violenti.

Gli obiettivi del gruppo

La finalità della presunta cellula terroristica andava oltre il singolo attentato: l’obiettivo era sovvertire gli ordinamenti statali, soprattutto nei Paesi a maggioranza musulmana. Il gruppo avrebbe puntato alla costruzione di strutture teocratiche, dove le leggi fossero esclusivamente ispirate alla religione e imposte rigidamente. Secondo quanto emerso dalle indagini, il sospettato era pronto a compiere un attentato in Italia, rappresentando un concreto pericolo per la sicurezza nazionale. Era inoltre ricercato dalle autorità tunisine per reati simili.