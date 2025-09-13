Bressanone piange Julia Marie Gaiser, giovane promessa del pattinaggio artistico, tragicamente scomparsa a Salisburgo, in Austria. La 24enne, originaria della città altoatesina e studentessa universitaria nella città austriaca, stava percorrendo una ciclabile lungo la Gaisbergstraße, una strada molto frequentata, quando nei pressi di un incrocio è stata travolta da un camion che stava svoltando a destra. Nonostante immediati tentativi di rianimazione, la ragazza è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all’alcoltest, risultato negativo. Il sindaco di Bressanone, Andreas Jungmann, ha espresso il suo cordoglio: “Porgo di cuore le mie condoglianze alla famiglia Gaiser. Si tratta di una grande perdita, soprattutto per il mondo dello sport”. Anneliese Schenk, responsabile del settore pattinaggio artistico del comitato provinciale FISG, ha ricordato la giovane atleta con queste parole: “Aveva iniziato tardi l’attività sul ghiaccio, rispetto allo standard del nostro sport: aveva circa 8 anni, quando molte bambine iniziano già a 4-5 anni. Nonostante questo Julia Marie era riuscita ad ottenere buoni risultati, grazie agli allenamenti quotidiani. Per lei il pattinaggio era tutto e viveva questo sport con grande passione. Per un periodo era anche convocata in nazionale”.