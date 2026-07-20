La canicola che ha attanagliato l’Italia nelle ultime settimane non molla ed oggi proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di tre anziani sulle spiagge ed in una piscina del leccese.

17 città col bollino rosso

Ancora per domani, lunedì 20 luglio, saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore. Ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta: è infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo, con temporali e venti forti, dapprima al Nord e poi, dalla giornata di giovedì, anche al Centro-Sud.

Un cambio di registro che porterà anche al tanto agognato calo dei termometri, con le temperature che ritorneranno nelle medie di stagione. I tre anziani morti in località balneari del Leccese sono stati colpiti da malori dovuti proprio al caldo, secondo il personale sanitario che li ha soccorsi.

Su un tratto di spiaggia libera nella marina di Mancaversa ha perso la vita un uomo di 73 anni. L’uomo, che a quanto si è appreso era cardiopatico, ha accusato un malore improvviso poco dopo essere entrato in acqua.

A Torre Chianca invece, marina di Lecce, è morta una donna di 79 anni. Fatale un malore che l’ha colpita appena entrata in acqua. Infine un anziano di 90 anni ha perso la vita a Castrignano del Capo mentre stava facendo il bagno in una piscina.

Dopo la canicola, causa purtroppo di vari malori fatali anche nelle scorse settimane, è ora in arrivo una fase di forte maltempo che porterà sull’Italia temporali intensi e bufere di vento, insieme al calo delle temperature.

Correnti di aria fresca spezzeranno la cappa rovente

Il vero e proprio cambio di scenario si avrà a partire da martedì 21 luglio. Una vasta area di bassa pressione, localizzata sulla Scandinavia, spiega ilo meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, comincerà a far affluire correnti fresche in quota verso il bacino del Mediterraneo.

Queste correnti spezzeranno la cappa rovente, innescando però contrasti termici particolarmente violenti con l’aria calda accumulata al suolo nell’ultimo mese. Gli effetti di questa svolta si manifesteranno in due tempi: il fronte perturbato colpirà inizialmente le regioni del Nord, per poi estendersi verso il Centro-Sud dalla giornata di giovedì. Sono altamente probabili episodi meteo intensi, accompagnati da forti colpi di vento (downburst) e grandinate.

L’effetto più atteso riguarderà però le temperature, che subiranno un generale calo su gran parte del Paese. Nei giorni successivi, l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre permetterà al tempo di stabilizzarsi, con un clima più gradevole e valori termici allineati con le medie stagionali e che segneranno la fine del lungo periodo di caldo oppressivo.

La grandine interrompe il concerto di Bad Bunny a Milano

Il maltempo ha comunque colpito duramente alcune regioni settentrionali già nei giorni scorsi e ieri una violenta grandinata si è abbattuta su Milano, dove in serata è stato annullato il previsto concerto di Bad Bunny all’ippodromo La Maura.

Il concerto, al quale partecipavano 80mila spettatori, è stato interrotto e l’area è stata evacuata in sicurezza. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti in particolare alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni, e sono stati soccorsi dal personale del 118