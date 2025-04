Era tutto pronto: gli inviti erano stati spediti, tutti i parenti avevano confermato la loro presenza e i preparativi erano stati quasi tutti ultimati. Rahul e Shivani, una giovane coppia di Aligarh, in India, si sarebbero dovuti sposare il 16 aprile. Il loro, forse, sarebbe stato un matrimonio felice ma lo sposo, di appena vent’anni, ha rovinato tutto. A soli nove giorni dalle nozze, Rahul si è tirato indietro dandosi alla macchia. Ha fatto perdere ogni traccia ma la sua non è stata una fuga solitaria: il ragazzo è fuggito con la madre della sposa, Anita, una quarantenne che di lì a pochi giorni sarebbe diventata sua suocera.

La fuga con la suocera

Per la loro strana fuga d’amore, Anita e Rahul hanno dato fondo ai risparmi destinati a lui e alla povera Shivani, così come a quelli della famiglia di Anita, lasciando la sposa e suo padre completamente al verde. Tutto ha avuto inizio il 6 aprile, quando Rahul ha lasciato la propria casa riferendo alla futura moglie di recarsi in un negozio per abiti da sposa. Una volta fuori, il ragazzo ha chiamato suo padre informandolo della fuga e di non preoccuparsi di nulla. In quello stesso giorno, Shivani ha notato l’assenza di sua madre, così come l’allarmante scomparsa dei risparmi di una vita. La ragazza e suo padre, Kumar, sospettavano da sempre che tra il ragazzo e Anita ci fosse del tenero, eppure hanno preferito non dire nulla a causa dell’imminente matrimonio.

“Rahul e mia madre parlavano molto al telefono negli ultimi tre o quattro mesi. Mia madre ci ha preso tutti i soldi. Ora può fare quello che vuole, a noi non importa. Vogliamo solo che il denaro e tutti i gioielli ci vengano restituiti”, ha dichiarato Shivani. Ai media, suo padre Kumar ha rivelato: “Ho chiamato Anita diverse volte, ma aveva sempre il telefono spento. Ho chiamato anche Rahul, ma continuava a negare che lei fosse con lui. Dopo diverse telefonate, lui mi ha detto che avevo tormentato mia moglie per più di vent’anni e che ora avrei dovuto dimenticarla”. Al momento Rahul e Anita sono ancora “latitanti” e pare non vogliano più tornare indietro.