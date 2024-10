La donna delle pulizie, non sapendo la fortuna presente all’interno , ha deciso di buttare il materasso facendolo portare in discarica.

Quando si dice “ nascondere i soldi nel materasso”. Un’anziana di Montebelluna, provincia di Treviso, aveva nascosto in un materasso depositato nel garage di casa gioielli, denaro e carte di credito per un valore complessivo vicino ai 50mila euro.

La collaboratrice domestica in questione aiuta l’anziana che, per problemi di salute, non può muoversi da una stanza all’altra. Sabato 26 ottobre, la colf seleziona alcuni oggetti da buttare via. Tra questi c’è un materasso logoro e inutilizzato abbandonato in garage. Ignara del valore che contiene lo porta al centro di raccolta dei rifiuti. Il tutto senza avvisare la proprietaria.

Nel tardo pomeriggio, sempre di sabato, l’anziana si rende conto di quanto accaduto. In preda al panico avvisa la figlia. Da quel momento inizia una corsa contro il tempo: la figlia chiama i Carabinieri i quali si attivano insieme agli operatori dell’azienda di smistamento rifiuti e ad alcuni volontari della Protezione civile.