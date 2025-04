Honkon, un giovane produttore musicale giapponese, aveva un sogno che coltivava da tempo: comprarsi una Ferrari 458 Spider nuova di zecca. Dopo aver risparmiato per dieci lunghi anni, il 33enne è finalmente riuscito a mettere le mani sull’auto tanto ambita. Impaziente ed emozionato, Honkon ha così potuto fare il suo primo giro sulla Ferrari. Sfortunatamente per lui, è accaduto l’imponderabile e la prima uscita in auto si è trasformata nel peggiore dei suoi incubi.

Primo giro, primo incendio

Una volta lasciato il concessionario, Honkon per il suo giro di prova ha deciso di percorrere la Shuto Expressway, nella città di Tokyo. Dopo pochi minuti, l’uomo ha iniziato a notare del fumo bianco, attribuendolo a un guasto all’auto di fronte alla sua. Percorso qualche metro in più, Honkon si è però reso conto che l’auto danneggiata era proprio la sua amata Ferrari. Ha così deciso di accostare, di scendere dal veicolo e di chiamare i vigili del fuoco. Per i successivi venti minuti, Honkon ha osservato con tristezza e rammarico la sua auto dei sogni mentre bruciava senza sosta fino all’arrivo dei vigili.

Si ritiene che l’incendio sia divampato dal motore della sua Ferrari, ma la causa dell’incidente rimane ancora sconosciuta. Honkon ha poi documentato la sua disavventura sui social, affermando su X: “Penso di essere l’unica persona in Giappone ad aver vissuto un’esperienza simile. Ho speso 43 milioni di yen (circa 266mila euro) e tutto quello che ho ottenuto è questa foto della macchina in fiamme”. Nonostante la comprensibile amarezza, Honkon si è detto contento di non essere rimasto coinvolto nell’incendio, con la paura costante che l’auto sarebbe potuta esplodere in qualsiasi momento.