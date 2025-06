A maggio, Wikipedia aveva annunciato una nuova strategia sperimentale basata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la quale avrebbe generato automaticamente i riassunti delle varie pagine dell’enciclopedia più popolare e utilizzata del web. Oggi, però, questa iniziativa è stata accolta in maniera molto negativa da parte degli editor volontari dell’enciclopedia online, che hanno valutato la nuova funzionalità come dannosa per la reputazione della piattaforma.

“Una soluzione superflua”

Gli editor hanno espresso grande perplessità in merito all’iniziativa IA di Wikipedia, ritenendola perfino superflua. A seguito dello scetticismo generale, e a meno di 10 giorni dall’introduzione della funzione di generazione riassunti AI, Wikipedia ha deciso di mettere in pausa il progetto noto come Simple Article Summaries. Nonostante la sospensione, la piattaforma si è comunque detta interessata a proseguire il progetto relativo all’applicazione dell’IA all’interno dell’enciclopedia. L’obiettivo finale è sempre quello di rendere la consultazione ancora più accessibile, nella maniera più rapida e pratica possibile.

Gli editor, bocciando in tronco l’iniziativa, hanno puntato il dito sulla scarsa precisione dei riassunti e sull’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale generativa all’interno dell’estensione di Wikipedia per i browser. L’idea, sviluppata tramite IA, era quella di fornire un breve paragrafo in testa ad alcune pagine molto cercate per leggere un riassunto dei contenuti sottostanti. Era possibile accedere alla sintesi fornita dall’intelligenza artificiale dopo aver attivato la funzione attraverso l’estensione web di Wikipedia. I riassunti IA sarebbero poi apparsi in cima agli articoli dell’enciclopedia con un’etichetta gialla “non verificato”.

Nonostante la bontà del progetto, comunque sperimentale, gli editor hanno lasciato feedback molto negativi. Uno di loro ha commentato: “Solo perché Google ha introdotto i suoi riassunti AI non significa che dobbiamo rincorrerli”. Altri, invece, hanno palesato e criticato lo scarso coinvolgimento della community, puntando il dito sul processo di diffusione del test definito come opaco. Su 404 Media, infine, è intervenuto anche un portavoce del progetto che ne ha riconosciuto la scarsa efficienza: “È lampante come avremmo potuto fare un lavoro più chiaro nel presentare l’idea e nell’aprire il dialogo con la comunità”. Per il momento, IA rimandata a settembre.