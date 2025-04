Sui social, e più in generale su internet, siamo costantemente subissati da contenuti ultraveloci, stracolmi di informazioni appositamente pensate ed elaborate per attirare l’attenzione degli utenti. In Svezia, però, ogni anno le persone possono assistere a una diretta streaming particolare, un contenuto diverso basato sulla lentezza di un fenomeno primaverile che va in scena da migliaia di anni, ovvero quello della migrazione delle alci svedesi.

Una delle attrazioni più popolari in Svezia

Questa diretta streaming, nata nel 2019, è capace di monopolizzare l’interesse degli utenti svedesi. Si tratta a tutti gli effetti di una popolare attrazione che permette di seguire passo dopo passo, attraverso l’utilizzo di oltre trenta telecamere, la rotta migratoria degli animali nella zona del fiume Ångerman, nella Svezia centrale. Ogni anno milioni di utenti si sintonizzano sulla diretta streaming intitolata Den stora älgvandringen, trasmessa su SVT Play. “Non credevo che avrebbe avuto successo”, ha dichiarato in un’intervista Arne Nilsson, ovvero l’ideatore della diretta, che l’aveva concepita inizialmente come un contenuto scherzoso e leggero.

Nonostante nella diretta non succeda molto per la maggior parte del tempo, lo scorso anno oltre 9 milioni di spettatori hanno assistito a distanza alla migrazione. I più fortunati, naturalmente con una buona dose di pazienza, sono riusciti a individuare le alci. La lentezza e il fascino di questo evento, diametralmente opposto ai contenuti a cui siamo abituati, sembrano essere le ragioni principali del suo enorme successo, che ogni anno conta milioni di utenti collegati. Tutti attendono con pazienza e trepidazione il passaggio delle alci e c’è anche chi sfrutta la diretta per rilassarsi. Stefan Edlund, produttore di SVT, ha deciso di fornire agli utenti collegati uno spettacolo il più possibile autentico e in controtendenza con le mode attuali, evitando così toni sensazionalistici, musiche o parole superflue all’interno della diretta. Spazio dunque ai suoni della natura.

Quest’anno la diretta, che ha una durata media di tre settimane, è iniziata in anticipo, complici le temperature più alte che hanno accelerato la migrazione. “Le immagini che arrivano da questa diretta streaming sono molto coinvolgenti perché non succede niente di catastrofico o di spettacolare. Eppure, in quei momenti succede qualcosa di bellissimo”, ha affermato Annette Hill, professoressa di media e comunicazione all’Università svedese Jönköping”.