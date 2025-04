Quella di masticare la gomma è una tra le abitudini più diffuse al mondo. Lo si fa per noia, per alleviare i sintomi del tabagismo o più semplicemente per il gusto. Di recente, un gruppo di ricercatori della Facoltà di Odontoiatria dell’Università della Pennsylvania, coadiuvati dai loro collaboratori in Finlandia, pare abbiano creato una sorprendente gomma da masticare in grado di bloccare alcuni tipi di virus, tra cui il Covid, l’herpes e l’influenza.

La sperimentazione del chewing gum

In linea con le sperimentazioni per contrastare il Covid, già nel 2021 i ricercatori hanno creato questo particolare tipo di chewing gum in grado di ridurre la carica virale del virus. Attualmente la gomma da masticare è in fase di sperimentazione, eppure sono già state dimostrate le sue potenzialità nel neutralizzare anche l’herpes simplex (HSV-1 e HSV-2) e due ceppi dell’influenza A.

Da cosa è composta? Questa gomma da masticare è realizzata con una polvere di fagioli lablab (Lablab purpureus), un particolare tipo di legume con un contenuto proteico molto alto. Questi fagioli, inoltre, contengono una proteina antivirale specifica chiamata FRIL, in grado di congiungersi alle particelle virali neutralizzandole. “L’idea è quella di sviluppare un approccio che mira a ridurre le cariche virali nei siti in cui avviene la trasmissione e, dato che per i virus considerati la trasmissione avviene più attraverso la bocca che attraverso il naso, ci concentriamo sulla cavità orale”, affermano i ricercatori.

In base ai recenti risultati ottenuti dalle simulazioni, i ricercatori ritengono che 40 milligrammi di una compressa di gomma di fagioli siano sufficienti per ridurre la carica virale di oltre il 95%. Gli autori dello studio dichiarano: “Questi risultati ci indicano che sarà possibile testare la gomma per futuri studi clinici umani, riducendo in questo modo al minimo l’infezione e la trasmissione di alcuni tipi di virus”. Infine, i ricercatori hanno creato la gomma progettandola come un prodotto farmaceutico naturalmente in linea con le direttive della FDA (Food and Drug Administration). Attraverso alcuni test, è già stata stabilita l’idoneità al consumo umano, dimostrando la stabilità della proteina FRIL anche in periodi prolungati.