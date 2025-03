Quella di infilarsi le dita nel naso, talvolta reiterandola in modo compulsivo, è un’abitudine non certo delle più onorevoli, un vizio completamente antiestetico che potrebbe causare anche diversi problemi alla salute. In campo medico la si definisce con il termine rinotillexomania, una parola a dire il vero piuttosto inquietante che indica la mania, appunto, di ripetere questa azione molte volte nel corso della giornata. Parliamo di un vizio tra i più comuni, una pratica alla quale oltre il 95% della popolazione mondiale vi si dedica con determinazione. Una percentuale altissima, certo, ma c’è modo e modo.

Dita nel naso e rottura dell’arteria

Un uomo deve aver esagerato, trascorrendo evidentemente intere giornate con le dita nel naso. Questo vizio, ripetuto e portato all’esasperazione, gli ha causato una grave emorragia nasale. L’uomo, residente nella città di Xianyang, in Cina, amava dedicarsi all’esplorazione continua delle proprie narici. Lo faceva in piedi, da seduto, al letto, cogliendo l’attimo che in realtà si trasformava in interi minuti di avanscoperta nasale.

Dopo l’emorragia, l’uomo è corso con la moglie in ospedale, dove gli hanno diagnosticato la rottura di un’arteria. Infine, è stato costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Tutta la vicenda, dalla prima visita fino al termine dell’operazione, è stata documentata, filmata e pubblicata sui social dalla moglie, che con grande ironia, e un po’ di sano sbeffeggiamento, continuava a chiedere al marito del perché avesse smesso improvvisamente di mettersi le dita nel naso. Questo è naturalmente un caso limite, nato da un’abitudine trasformata in un vero e proprio hobby, uno dei più strani. Ma il reiterare questo comportamento può causare diverse problematiche non proprio piacevoli, come il rischio di imbattersi in un’infezione o di danneggiare le proprie mucose.