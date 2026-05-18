Una donna austriaca di 67 anni è stata caricata e uccisa da una mandria di mucche. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in un pascolo a Oberlienz, nell’ovest del Paese. Il marito, di 65 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in una clinica di Innsbruck, ha fatto sapere la polizia, precisando che le indagini sulle circostanze dell’attacco sono in corso.

Anche a settembre 2025, un escursionista di 85 anni di Vienna è morto nelle Alpi austriache dopo essere stato attaccato da una mandria di mucche. La moglie di 82 anni era invece rimasta ferita. Nel 2024, un escursionista accompagnato da due cani è morto in circostanze simili. Altri attacchi si sono verificati nel 2017 e nel 2014. Dopo l’attacco mortale del 2014, il governo austriaco ha pubblicato una “guida di comportamento” per gli escursionisti, ai quali viene raccomandato di tenersi lontani dalle mandrie nei pascoli alpini e di tenere i cani al guinzaglio, ma di liberarli in caso di attacco.