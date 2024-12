Un uomo è stato soprannominato “Benjamin Button” dopo il suo sconcertante intervento chirurgico anti-invecchiamento . Il nostro, raccontano le cronache, si è recato in Turchia, presso l’ambulatorio Este Instanbul, per sottoporsi a una serie di procedure per apparire più giovane. E la gente è rimasta sbalordita da quanto sia cambiato e da quanto ora sembri più giovane, “anche di 40 anni”.

Le foto

La clinica ha anche pubblicato sulla sua pagina Instagram le sconcertanti foto prima e dopo l’operazione. Nelle prime l’ex anziano appare con rughe e capelli grigi prima di andare sotto i ferri. Poi il nuovo look: pelle liscia, capelli biondi e nuovo aspetto giovanile. Nella didascalia del post, la clinica ha scritto: “INCREDIBILE TRASFORMAZIONE! Il nostro paziente ha ottenuto un nuovo aspetto sbalorditivo dopo essersi sottoposto a lifting del viso, lifting del collo, chirurgia delle palpebre superiori e inferiori, trapianto di capelli e rinoplastica”.

“Queste procedure combinate – si legge – hanno migliorato i contorni del viso, ringiovanito la zona degli occhi e reso armoniosa la struttura del naso.” E ancora: “Abbiamo messo in risalto la bellezza naturale del nostro paziente, ottenendo un aspetto più fresco e giovanile. Ogni dettaglio è stato attentamente considerato per garantire i risultati più naturali” “Non sapevo che il curioso caso di Benjamin Button fosse una storia vera” ha commentato un utente sotto al post. Insomma, tutti in Turchia il prossimo anno?