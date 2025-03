L’attività fisica, si sa, è essenziale nella vita quotidiana di ogni individuo, cercando il più possibile di raggiungere un benessere fisico che è fondamentale per mantenere il nostro corpo e la nostra mente sempre ben allenati e in forma. Talvolta, con l’idea di spingersi oltre, c’è il rischio di esagerare e così di incorrere in alcuni fastidiosi problemi o nel peggiore dei casi in vere e proprie complicazioni mediche. Se si aggiunge poi una certa dose di idiozia alla base, ovvero il voler superare i propri limiti per futili motivi, il rischio naturalmente raddoppia.

Vince la scommessa, ma a quale prezzo

Questo è il caso di un giovane ragazzo russo, finito direttamente in ospedale a causa di una scommessa, che tra l’altro ha pure vinto. Con un amico aveva infatti scommesso di poter eseguire 2.000 squat in un tempo limitato. Fiducioso di potercela fare, facendo affidamento alle proprie abilità, il ragazzo ha accettato senza pensarci due volte. Una volta completata la sfida, e aver vinto la scommessa, si è però ritrovato a dover fare i conti con diversi problemi.

Pochi giorni dopo, il ragazzo ha iniziato a sentire un forte dolore alle gambe, che si erano intanto gonfiate. Ha poi notato che la propria urina aveva un colore insolito, più scuro. In breve tempo, non è più riuscito ad andare al bagno serenamente, impossibilitato a urinare. Spaventato, e chissà forse pentito di aver vinto la scommessa, il ragazzo ha deciso di consultare un medico, che gli ha diagnosticato una rabdomiolisi. Si tratta di una complicazione potenzialmente letale che si sviluppa quando il tessuto muscolare viene gravemente danneggiato e le sostanze presenti all’interno delle cellule muscolari fuoriescono nel sangue.

Dopo un esame completo, si è stabilito inoltre che i suoi reni funzionavano solo al 50% della loro capacità. L’insufficienza renale, per sua fortuna, è stata curata tempestivamente ma il danno causato dalla rabdomiolisi ai suoi reni avrà bisogno di molto più tempo per guarire. Seguirà un periodo di riabilitazione, che potrebbe durare mesi o perfino un anno. Alla sua storia, però, manca un dettaglio che tutt’ora sfugge alle cronache, ovvero cosa ha ottenuto il ragazzo vincendo la scommessa. Qualsiasi cosa sia, indubbiamente non è valsa la pensa.