Nell’ultimo turno di tutti i campionati di calcio in Italia si è tenuto un minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, la squadra di casa ha ospitato lo Spezia, attualmente terzo nella classifica di Serie B. Durante il minuto di silenzio che ha preceduto la gara, terminata 2-2, qualcuno tra i tifosi dello Spezia ha pensato bene di lanciarsi in una bestemmia plateale e rumorosa che si è sentita distintamente in ogni settore dello stadio.

La bestemmia e la multa

Riecheggiante in tutto lo stadio, la bestemmia è stata naturalmente accolta con grande disappunto e indignazione: quando il minuto di silenzio si è concluso, i tifosi del Frosinone hanno fragorosamente fischiato la curva degli ospiti. La vicenda, piuttosto grave date le circostanze, non è certo passata inosservata.

Il giudice sportivo, infatti, ha ritenuto opportuno multare la società ligure a causa del pessimo comportamento di un suo tifoso allo Stirpe. “Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. SPEZIA per non avere, un proprio sostenitore, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C. urlando un’espressione blasfema”, è quanto si legge nel comunicato ufficiale disposto dal giudice sportivo. Intanto, il video della bestemmia allo Stirpe continua a fare il giro del web.