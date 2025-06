Kerry Sheridan, su una spiaggia nei pressi di Skegness, in Inghilterra, ha fatto un ritrovamento davvero particolare ed emozionante. Sulla spiaggia della cittadina inglese, infatti, la donna ha trovato una bottiglia con all’interno delle ceneri e un messaggio toccante: “Sono le ceneri di mia madre, rigettale in mare per farla viaggiare nel mondo”. Prima di rigettare la bottiglia in mare, esaudendo così il desiderio della 24enne Cara Melia, l’autrice del messaggio, Sheridan ha deciso di pubblicare un post su Facebook che è diventato virale in poco tempo: “Per favore, condividete tutti questo messaggio, nella speranza che arrivi a Cara di Oldham! Abbiamo trovato questa dolce signora oggi sulla spiaggia di Butlins, a Skegness. È stata ributtata in mare come richiesto. Buon viaggio, mamma di Cara”.

La storia delle ceneri in bottiglia

Quella arrivata sulla spiaggia di Butlins è una bottiglia che la giovane Cara Melia aveva deciso di concedere al mare inserendo all’interno un messaggio e le ceneri della madre, morta a 51 anni lo scorso febbraio a causa di una patologia cardiaca. Sua madre, infatti, non aveva mai avuto occasione di fare molti viaggi, ma amava il sole e la spiaggia. Inizialmente la ragazza aveva pensato di spargere le ceneri sulla spiaggia a Skegness. Una sua amica, però, le ha suggerito l’idea della bottiglia, che avrebbe permesso alla madre di viaggiare per sempre. Dopo 12 ore in mare, però, la bottiglia si è arenata su una spiaggia ed è stata trovata da Kerry Sheridan.

Dopo il ritrovamento, Sheridan ha condiviso il messaggio su Facebook attirando l’attenzione di molte persone, compresa quella della 24enne Cara Melia. Alla BBC, la ragazza ha raccontato di aver ringraziato la donna, la quale ha poi dichiarato di essersi sentita onorata. Dopo il ritrovamento, la bottiglia è stata di nuovo lasciata in mare e la speranza della ragazza è che questa volta le ceneri di sua madre possano fare molta più strada: “Mi piacerebbe che finisse su una spiaggia alle Barbados o in Spagna, ma ci vorrà sicuramente un po’ di tempo”.