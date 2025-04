Che sia questione di fortuna, di destino o di un presunto intervento divino, qualcuno parlerebbe di miracolo, a volte capita di assistere con incredulità a eventi piuttosto inspiegabili, senza alcun senso. Questo è senza dubbio il caso di una donna di 80 anni residente a Ekaterinburg, in Russia, precipitata dal balcone del suo appartamento al sesto piano. Una tragedia, se non fosse che l’anziana, atterrata sull’auto del vicino, è sopravvissuta senza farsi nulla.

Precipita dal sesto piano

L’anziana stava pulendo le finestre del suo appartamento al sesto piano di un condominio. Una piccola disattenzione le è però costata cara ed è stata sufficiente a farla precipitare in strada. All’impatto, la donna si è ritrovata sull’auto del vicino, parcheggiata proprio sotto il suo balcone. Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso tutta la scena, mostrando come la donna sia riuscita incredibilmente a sopravvivere. Una volta colpita con violenza l’auto, l’anziana si è alzata e si è allontanata con una certa disinvoltura, illesa. Ha poi chiesto aiuto a un vicino che l’ha accompagnata in ospedale per i dovuti accertamenti, ma pare che non abbia riportato alcun tipo di ferita.

I media hanno poi riferito che l’anziana è caduta dal balcone per pura e semplice negligenza, una disattenzione che poteva esserle fatale. Al contrario, l’anziana ne è uscita illesa e la vicenda, ancora sotto indagine, ha suscitato un certo interesse tra gli utenti russi sui social: tutti si chiedono infatti come abbia fatto l’anziana a sopravvivere alla terribile caduta, il cui impatto, non proprio leggero, è testimoniato anche dalle condizioni dell’auto sulla quale la donna è atterrata. Un mistero che probabilmente rimarrà tale.