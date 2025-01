Una squadra studentesca di football americano della Rockwall-Heath High School, una scuola superiore del Texas, è stata citata in giudizio per aver sottoposto i suoi giocatori a un allenamento estenuante durante il quale alcuni studenti sarebbero stati costretti a eseguire fino a 368 flessioni in cinquanta minuti. E ora l’ex allenatore della squadra, John Harrell, insieme a una dozzina di assistenti, dovrà difendersi in Tribunale.

La vicenda

La denuncia, presentata da un genitore, racconta che nel gennaio del 2023 decine di ragazzi della squadra juniores, che aspiravano a entrare nella squadra universitaria, furono puniti per ogni errore commesso durante l’allenamento con 16 flessioni. Con 23 errori rilevati, i giocatori furono costretti a eseguire un totale di 368 flessioni in soli 50 minuti.

Tra le infrazioni commesse, si legge nella denuncia, anche situazioni generiche come “abbigliamento non conforme”, “interazioni negative con allenatori e compagni”, “atteggiamento scorretto” e “scarso impegno”.

Dopo l’allenamento, ventisei giocatori furono ricoverati in ospedale con una diagnosi di rabdomiolisi o comunque manifestandone i sintomi. La rabdomiolisi è una malattia potenzialmente letale che provoca la rottura del tessuto muscolare e il rilascio di sostanze tossiche nel flusso sanguigno. A seguito della controversia, Harrell fu posto in congedo amministrativo e si dimise due settimane dopo. Ora dovrà affrontare le accuse in tribunale. Chissà se lo condanneranno a qualche flessione.