L’Italia si posiziona settima nella stilata da QS World University Rankings by Subject delle Migliori Università in 55 Discipline Accademiche. L’Università La Sapienza è la prima al mondo negli studi classici.

QS World University Rankings

L’edizione 2025 del report QS World University Rankings by Subject conferma per il quinto anno consecutivo il primato assoluto dell’università nella materia Classics and Ancient History con il punteggio di 99.1 e quello nazionale in ben due aree tematiche su 5: “Arts & Humanities” e “Natural Sciences”, rispettivamente al 40mo e 61mo posto mondiale.

A livello globale, l’Italia si colloca al settimo posto per numero di voci in classifica e per numero di università classificate. Tra i Paesi dell’Ue, l’Italia occupa il secondo posto, dietro solo alla Germania.

Il ranking, pubblicato oggi, analizza 55 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche. Sapienza si è classificata in 46 discipline, registrando un miglioramento a livello di macroaree, con 3 di esse posizionate nella top 100 (Arts & Humanities, Natural Sciences, Engineering & Technology).

Usa primi, stupisce il terzo posto di Singapore

L’Università di Harvard è la più performante al mondo: si è aggiudicata il primo posto in 19 discipline. Segue il Mit Massachusetts Institute of Technology, che primeggia in 12 discipline. I risultati vedono le università statunitensi in testa in 32 discipline, quasi il doppio del concorrente internazionale più vicino, il Regno Unito, con 18 discipline.

A livello globale, Singapore si distingue per essere al terzo posto per numero di piazzamenti nella top ten, con 33 voci. Questo dato colloca Singapore subito dopo il Regno Unito e gli Stati Uniti, evidenziando il suo impatto significativo sulla formazione universitaria globale, nonostante la piccola dimensione in termini di popolazione e numero di università classificate.