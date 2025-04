Tra i tantissimi fatti legati alla tristissima vicenda della morte di Ilaria Sula c’è quello della lettera che l’assassino reo confesso Mark Samson ha inviato ai genitori della giovane. Un messaggio in cui viene chiesto perdono per il fatto commesso e che la famiglia di Ilaria non ha accettato.

Al di là del fatto in sé quanto accaduto assomiglia ad una strategia processuale che in questi casi spesso viene utilizzata. Ciò non toglie che si possa trattare di un pentimento vero e proprio, però la lettera arriva nel momento in cui si sta delineando il profilo di Samson. Che sia una lettera per cercare qualche forma di clemenza da parte della Corte?

Se così non è appare un po’ presto per scrivere ai genitori di una ragazza brutalmente uccisa. In questi casi servirebbe restare in silenzio per rispetto di chi sta soffrendo e aspettare mesi se non anni prima, eventualmente di scrivere. Non si vuole essere necessariamente duri con chi sta vivendo allo stesso un suo dramma per un gesto che lo ha condannato a lunghi anni di carcere. Si chiede solo un po’ di rispetto del dolore. È troppo?