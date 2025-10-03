A Nichelino, comune dell’area metropolitana di Torino, una lite per un presunto mancato rispetto del semaforo rosso si è trasformata in un’aggressione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, due uomini alla guida delle rispettive auto, in via Torino, si sono affrontati verbalmente. I toni poi si sono rapidamente accesi, fino a sfociare in un episodio di violenza quando uno dei due, un uomo di 61 anni, ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito l’altro con due fendenti all’addome.

Aggressione per un semaforo rosso

La vittima, dopo l’accoltellamento, ha trovato rifugio in una farmacia dove ha ricevuto le prime cure. Nonostante le ferite riportate, è rimasto cosciente e ha potuto spiegare brevemente ai presenti quanto accaduto. Il personale della farmacia ha poi allertato il 118 e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Grazie alla testimonianza della vittima e all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire rapidamente all’identità dell’aggressore, che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma. Il 61enne arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.