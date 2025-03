Secondo un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Yougov, la maggior parte degli italiani si oppone all’invio di truppe in Ucraina per una missione di peacekeeping insieme ad altri stati europei. Il 45% degli intervistati ha dichiarato di essere contrario a questa iniziativa, mentre solo il 36% si è detto favorevole. Un ulteriore 20% degli italiani è ancora indeciso sulla questione. La stessa posizione di opposizione è condivisa dalla Germania, dove il 47% dei cittadini si oppone al dispiegamento di soldati in Ucraina. In generale, le opinioni degli italiani e dei tedeschi sembrano seguire le linee dei rispettivi governi.

La posizione degli altri Paesi europei

Mentre l’Italia e la Germania sono contrarie, altri paesi europei mostrano maggiore apertura riguardo all’invio di truppe in Ucraina. La Spagna si dimostra il paese più favorevole, con il 53% degli spagnoli a favore della missione. Anche il Regno Unito si mostra favorevole, con il 52% degli intervistati che supportano l’idea. La Francia segue con il 49% di consensi, mentre l’Italia e la Germania restano in netto contrasto, con solo un terzo della popolazione che sostiene l’iniziativa.

Le minacce alla pace in Europa

Il sondaggio ha anche esplorato le opinioni degli europei su Vladimir Putin e Donald Trump come minacce per la pace in Europa. I risultati rivelano che la maggior parte degli europei considera Putin una minaccia, con percentuali che vanno dall’74% in Italia all’89% nel Regno Unito. Per quanto riguarda Trump, il 78% dei britannici lo vede come una minaccia, mentre in Italia solo il 49% lo considera un pericolo per la sicurezza europea.

L’opinione degli europei sulla pace in Ucraina

Sul tema della pace in Ucraina, i cittadini europei mostrano opinioni divergenti. La maggior parte degli intervistati nel Regno Unito e in Germania ritiene improbabile che l’Ucraina accetti un accordo che lasci alla Russia il controllo del territorio conquistato. In Francia e Spagna, invece, le opinioni sono più divise, con una parte della popolazione che crede possibile un accordo di pace, mentre gli altri dubitano che l’Ucraina accetterebbe tale soluzione.