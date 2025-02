Un elicottero è caduto intorno alle 19.20 di ieri a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. All’interno c’erano tre persone. Tutte e tre sono decedute. Tra loro c’era anche Lorenzo Rovagnati, uno degli eredi dell’omonima azienda di salumi. Oltre all’imprenditore c’erano i dei due piloti Flavio Massa, 59 anni e Leonardo Italiani, 30 anni. L’elicottero – un Agusta Westland AW109 – è precipitato all’interno del castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia Rovagnati. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo stava decollando e forse dopo un tentativo non riuscito stava provando a tornare a terra. La zona era avvolta da una fitta nebbia.

Le parole del sindaco di Noceto

“Ho avuto il grande piacere di conoscere Lorenzo – ha detto il sindaco di Noceto, Fabio Fecci – quando veniva col papà, è più di 30 anni che conosco questa famiglia, da quando si sono insediati e hanno acquistato il castello di Castelguelfo e gli allevamenti suinicoli che hanno realizzato. C’è stato un rapporto molto forte, una famiglia di grande umiltà. Il padre era una persona semplicissima, un grande imprenditore e Lorenzo stava incarnando tutto quello che ha realizzato il papà insieme alla mamma, al fratello. È una tragedia tremenda che colpisce tutta la nostra comunità. È stato molto vicino a noi nelle varie iniziative sociali, culturali, ricreative”.

“All’epoca ero assessore – ha ricordato – e ho saputo che Noceto aveva l’onore di avere un grande imprenditore. Diventando sindaco i rapporti sono sempre più maturati. Non so quante volte abbiamo camminato qui dentro col papà, più volte sono stato a casa loro, loro a casa mia, hanno avuto modo di conoscere la mia famiglia. Sono colpito, non ci posso credere. Un ragazzo giovane, papà di due figli, non doveva capitare. Due giorni fa mi aveva detto che era galvanizzato perché stava aspettando il terzo”.

Le parole del governatore de Pascale

“Esprimiamo – le parole del presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale – il nostro più profondo cordoglio per le vittime del tragico incidente avvenuto oggi a Noceto, in provincia di Parma, in cui hanno perso la vita tre persone a causa della caduta dell’elicottero sul quale viaggiavano”. Da de Pascale anche un ringraziamento “alle Forze dell’ordine, ai soccorritori del 118 e ai Vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell’incidente”.