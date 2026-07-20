La piccola Magdalena Kaiser sarebbe dovuta ripartire oggi con la famiglia, per tornare in Austria, invece si trova in una camera mortuaria, in attesa dell’autopsia. Sabato è annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale Ravennate.

La piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima

Una tragedia che si è consumata in pochi minuti e che in parte è stata ripresa dalle telecamere dell’albergo. Ora il padre risulta indagato dalla Procura di Ravenna con l’ipotesi di reato di abbandono di minore.

L’uomo, 56 anni, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Cervia e del nucleo Investigativo di Ravenna, avrebbe detto alla figlia (4 anni) di rimanere ad aspettarlo in una zona tra la sala giochi e la piscina, per poi allontanarsi, forse per salire in camera a prendere qualcosa.

Quando è tornato, per la bambina non c’era già più nulla da fare. Inutili i soccorsi, Magdalena è stata dichiarata morta due ore dopo all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

Ad accorgersi per primi della tragedia sono stati due ragazzini che, passando per strada, hanno notato i cancelli aperti. Sono così entrati e hanno visto qualcosa galleggiare, inizialmente hanno pensato ad una bambola, poi hanno urlato per lanciare l’allarme.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri di Cervia e del nucleo investigativo di Ravenna, guidati dalla pm Angela Scorza, pare che nell’orario in cui la bambina è annegata, attorno alle 14, non era previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti.

Aspetti che andranno ancora approfonditi dagli investigatori e che se confermati potrebbero portare presto ad indagare i responsabili della struttura.

Le riprese delle telecamere dell’hotel

Negli spezzoni delle telecamere dell’hotel a tre stelle, dove la famiglia di Magdalena soggiorna da diversi anni, si vedrebbe la bambina che va da sola verso la piscina, poi c’è una zona di buio, e successivamente un medico uscito dall’albergo che prova a soccorrerla.

Subito dopo arriva anche il padre della piccola. Dalle immagini è stato possibile dedurre che sia rimasta in acqua almeno 7-8 minuti. Dalle prime verifiche, inoltre, non risulterebbe presente il cartello che impone la presenza di un adulto per l’utilizzo della piscina da parte dei minori di 12 anni. Altro aspetto che andrà chiarito.