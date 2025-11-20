Un’inchiesta della Procura di Crotone ha portato alla luce un presunto sistema illecito legato ai test Tfa sostegno 2021-2022. Secondo gli inquirenti, diversi candidati avrebbero potuto conoscere in anticipo i quesiti dei concorsi pagando 5mila euro, grazie a un meccanismo di rivelazione di segreti d’ufficio. I Tfa (tirocinio formativo attivo) sono percorsi di specializzazione per l’insegnamento agli studenti con disabilità. L’indagine, coordinata dalla giudice per le indagini preliminari Elisa Marechetto, ricostruisce una rete complessa che coinvolge docenti, la preside di una scuola superiore e figure legate alla formazione professionale.

Arresti e ruoli chiave

Nei giorni scorsi sono stati posti agli arresti domiciliari l’ex preside, 69 anni, e il genero, 40 anni, titolare di un centro di formazione. Entrambi sono accusati di corruzione, truffa, peculato e rivelazione di segreti d’ufficio. Le indagini hanno poi portato all’arresto di un ex docente di 64 anni, ritenuto intermediario nella compravendita delle risposte dei test Tfa. Secondo gli inquirenti, quest’ultimo percepiva 5mila euro per trasmettere le risposte ai candidati, tramite la mediazione della preside e del genero, utilizzando anche fogli e quadernetti con la contabilità delle operazioni.

Interdizioni e filoni paralleli

Oltre agli arresti, il gip ha disposto provvedimenti interdittivi dall’insegnamento per due docenti, entrambe coinvolte in falsi verbali e omissioni che avrebbero favorito la figlia della preside e altri candidati. L’inchiesta conta attualmente 23 indagati e prosegue su più fronti, tra cui la compravendita delle risposte, la manipolazione di documenti ufficiali e le irregolarità nella formazione professionale. Nei prossimi mesi, la magistratura potrebbe chiarire ulteriormente l’ampiezza del presunto sistema che avrebbe compromesso la regolarità dei concorsi e della formazione per l’insegnamento del sostegno scolastico.