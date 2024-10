La sigaretta elettronica è esplosa mentre stava fumando provocandole una grave ferita alla bocca. Protagonista della disavventura una ragazza di 20 anni soccorsa e trasportata con un’ambulanza del 118 in ospedale a Palermo.

La giovane, in vacanza in città, era seduta insieme al fidanzato nella centrale Piazza Olivella quando è avvenuto l’incidente. A lanciare l’allarme sono stati i titolari di un vicino ristorante. L’esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria.

“Sebbene gli effetti sulla salute a lungo termine non siano completamente conosciuti”, l’Oms ricorda che, le sigarette elettroniche contengono nicotina, generano sostanze tossiche, alcune delle quali note per causare il cancro o aumentare il rischio di disturbi cardiaci e polmonari.

Infine, si sottolinea, l’uso di sigarette elettroniche in giovane età può influenzare lo sviluppo del cervello e portare a disturbi dell’apprendimento.